Der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj am 24. Februar 2023 in Kiew. (Imago)

An der Spitze der Streitkräfte wird künftig der bisherige Kommandeur des Heeres, General Syrskyj, stehen. Das teilte Selenskyj auf der Online-Plattform X mit. In der Nachricht dankte er Saluschnyj für seinen zweijährigen Einsatz als Oberkommandierender. Es sei aber jetzt der Zeitpunkt für eine Erneuerung. Dieser Schritt war erwartet worden, nachdem es in letzter Zeit zu Spannungen zwischen Selenskyj und Saluschnyj in Bezug auf die Strategie im Kampf gegen Russland gekommen war. Der abgesetzte Armeechef selbst teilte mit, die Aufgaben von 2022 unterschieden sich von den Aufgaben dieses Jahres. Deshalb müsse man sich an die neuen Realitäten anpassen.

Saluschnyj ist in der Bevölkerung wegen seiner Erfolge auf dem Schlachtfeld sehr beliebt. Seine Zustimmungswerte liegen höher als die von Präsident Selenskyj. Zuletzt hatten die ukrainischen Truppen jedoch bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete keine Fortschritte mehr erzielen können.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.