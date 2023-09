Berg-Karabach

Aserbaidschan erklärt seinen Sieg über Armenier in Berg-Karabach

Aserbaidschans Präsident Aliyev hat in dem Konflikt um Bergkarabach den Sieg über die dortigen armenischen Separatisten erklärt. Sein Land habe die Souveränität über das Gebiet wiederhergestellt, sagte Präsident Aliyev in einer Rede an die Nation. Heute sollen Gespräche über eine, wie er sagt, "Wiedereingliederung" Berg-Karabachs in Aserbaidschan beginnen.

21.09.2023