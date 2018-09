Astro-Happening in Brandenburg Das Herzberger Teleskoptreffen

Deutschlands größtes Observatorium befindet sich auf einer großen Wiese am Rand von Jeßnigk, acht Kilometer nordöstlich von Herzberg an der Elster in Brandenburg. Das gilt zumindest am kommenden Wochenende und wenn man die Zahl der Teleskope als Maßstab nimmt.

Von Dirk Lorenzen