Wie die Asylagentur EUAA mitteilte, wurden in den EU-Staaten sowie in Norwegen und der Schweiz rund 822.000 Anträge registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um rund 19 Prozent. Ein Grund für die Entwicklung ist der Sturz des Assad-Regimes in Syrien im Dezember 2024. Seitdem ging die Zahl der syrischen Asylsuchenden in der EU um mehr als zwei Drittel zurück. Die meisten Asylanträge stellen inzwischen Menschen aus Afghanistan und Venezuela.

Mit 163.000 Anträgen war Deutschland wieder Zielland Nummer eins, allerdings sank die Zahl im Vergleich zu 2024 um ein Drittel (minus 31 Prozent).

Auch Spanien, Italien und Griechenland verzeichenten Rückgänge. Stabil blieben hingegen die Zahlen in Frankreich (152.000).

