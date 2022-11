Kultrun, Trutruca, Pifilca

Gesänge und Rituale der Mapuche in Chile

Die Mapuche sind das größte indigene Volk in Chile. Jahrhundertelang kämpften sie gegen koloniale Unterwerfung, bis sie vor etwa 150 Jahren in Reservate gedrängt wurden. Bettina Brand besuchte sie und erfuhr in Gesprächen, welche besondere Rolle das Spirituelle heute in ihrer Musik spielt.

Von Bettina Brand | 22.11.2022