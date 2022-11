Forum Neuer Musik 2022

Wie zeitgenössisch ist die neue Musik in der heutigen Welt, wenn sie sich weiter so eurozentrisch gibt? Und was wäre zu tun, um das zu verändern? In Kooperation mit dem Goethe-Institut hat das Freiburger Ensemble Recherche im Frühjahr zehn Komponistinnen und Komponisten aus so genannten Entwicklungs- und Schwellenländern zum künstlerischen Austausch " Postcolonial Recherche Fellows " eingeladen.