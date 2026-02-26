Delegationen der USA und des Iran trafen sich unter Vermittlung des Golfstaats Oman in dessen Botschaft in Genf. (AFP / HAROLD CUNNINGHAM)

Omans Außenminister al-Bussaidi erklärte auf X, es habe erhebliche Fortschritten bei den Verhandlungen gegeben. Auch der iranische Außenminister Araghtschi sprach von Fortschritten. Die Gespräche würden am Montag "auf technischer Ebene" fortgesetzt. Dem Vernahmen sollen diese in Wien stattfinden, dem Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA

Die USA wollen nach eigenen Angaben verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, das Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen

US-Vizepräsident Vance erklärte vor dem heutigen Treffen, die USA hätten Hinweise darauf, dass Teheran seit den amerikanischen Angriffen vom Juni sein Atomprogramm wieder aufbaue. Außenminister Rubio warf dem Iran zudem vor, Interkontinentalraketen zu entwickeln.

Auch Ukraine-Gespräche in Genf

In Genf wurden auch Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine sowie Russlands und der USA über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs geführt. Die Vereinigten Staaten waren mit den Gesandten Witkoff und Kushner vertreten, die auch bei den Iran-Gesprächen aktiv sind. Aus Kiew war Chefunterhändler Umerow angereist, aus Moskau der russische Vertreter Dmitrijew.

