Attentat in Solingen

Migrationsdebatte als Antwort auf Islamismus und Terror?

Der islamistische Anschlag in Solingen entfacht die Asyldebatte neu. Was folgt daraus? Grenzen dichtmachen? Den Islamismus verstärkt in den Fokus rücken? Eine Diskussion über die Balance zwischen Bekämpfung von Terrorismus und Sicherung von Freiheit.