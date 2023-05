Ein zerstörter Büroraum nach der neuen Angriffswelle. (Vasilisa Stepanenko / AP / dpa )

Kiews Bürgermeister Klitschko berichtete per Telegram von Explosionen in mehreren Stadtteilen. Über mögliche Opfer oder Schäden ist noch nichts bekannt. Klitschko rief die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

Kiew und andere Regionen des Landes waren bereits in den vergangenen beiden Nächten massiv mit russischen Marschflugkörpern und Drohnen attackiert worden. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, die meisten von ihnen zerstört zu haben. Präsident Selenskyj lobte gestern Abend die Luftabwehr seines Landes in seiner täglichen Videoansprache ausdrücklich.

Aus der grenznahen russischen Region Belgorod wurden unterdessen ukrainische Luftangriffe gemeldet. Mehrere Orte seien beschossen und vier Menschen verletzt worden, teilte der örtliche Gouverneur mit. Belgorod war erst kürzlich mit Drohnen sowie von aus der Ukraine eingedrungenen Kämpfern angegriffen worden.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.