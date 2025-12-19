Haltelinie, Mütter- und Aktivrente

In der letzten Bundesratssitzung vor Weihnachten ging es unter anderem um den Haushalt 2026, das Rentenpaket und die Wehrdienstreform. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Dazu wird die sogenannte Haltelinie verlängert. Sie verhindert, dass die Renten von der Lohnentwicklung abgekoppelt werden.

Von der Mütterrente profitieren künftig auch Elternteile, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben. Ihre Erziehungsleistung wird bei der Rentenberechnung im vollen Umfang von drei Jahren anerkannt.

Verlängerung der Haltelinie führte zu Protest in der Union

In den Unionsparteien hatte die geplante Stabilisierung des Rentenniveaus wochenlangen Streit ausgelöst . Mehrere junge Abgeordnete bemängelten hohe Folgekosten und drohten mit einer Blockade im Bundestag. Am Ende erhielt das Paket dort aber eine Mehrheit.

Als weiterer Teil des Pakets wird eine neue Aktivrente eingeführt. Sie soll Anreize schaffen, über das Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten. Damit will die Regierung dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Weitere Themen: betriebliche Altersvorsorge und Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge

Der Bundesrat votierte außerdem für das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz, das die betriebliche Altersvorsorge weiter fördern soll.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.