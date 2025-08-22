Die kalifornischen Demokraten brachten drei entsprechende Gesetzesvorlagen mit ihrer Stimmenmehrheit im Eilverfahren durch den Senat und die Abgeordnetenkammer. Ziel ist, durch den veränderten Schnitt der Wahlkreise den Demokraten fünf zusätzliche Sitze im US-Kongress zu verschaffen.
Die Demokraten bezeichnen ihr Abweichen vom üblichen unabhängigen und überparteilichen Neuordnungsverfahren als eine vorübergehende "Notfall"-Strategie. Sie reagieren damit auf eine Neuordnung der Wahlkreise im Bundesstaat Texas, der den dort regierenden Republikern dieselben Vorteile verschaffen soll, und den Präsident Trump angestoßen hatte. Inzwischen drohen auch andere Bundesstaaten mit einer solchen Maßnahme.
