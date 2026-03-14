Der Iran-Krieg treibt auch die Kosten für die Luftfracht in die Höhe. (dpa/Arne Dedert)

Seit Beginn der Kämpfe stiegen die Frachtraten auf Routen zwischen Südasien und Europa um bis zu 70 Prozent. Das teilte die Buchungsplattform Freightos mit. Grund seien gesperrte Lufträume und wichtige blockierte Seewege.

Nach Angaben von Branchenexperten sitzen derzeit mehr als 100 Containerschiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus fest. Der Iran blockiert die Meerenge als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels.

Als Folge davon müssen Unternehmen auf den teureren Lufttransport ausweichen. Gleichzeitig können wichtige Drehkreuze wie Doha und Dubai nur eingeschränkt genutzt werden und auch der Preis für Kerosin ist seit Beginn der Kämpfe gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.