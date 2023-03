Ein Leopard-2-Panzer (Archivbild) (IMAGO / Kirchner-Media / David Inderlied)

Es gebe eine entsprechende Anfrage Tschechiens, teilte die schweizerische Verteidigungsministerin Amherd mit. Am Freitag war bekannt geworden, dass Deutschland die von der Schweiz ausgemusterten Panzer kaufen will. Sie sollen nicht an die Ukraine weitergeleitet werden, sondern in Deutschland oder anderen NATO- und EU-Staaten verbleiben. Damit würden Lücken geschlossen, die durch die Abgabe von Panzern an die Ukraine entstehen. Eine Entscheidung der Schweiz, ob die Panzer überhaupt verkauft werden sollen, steht noch aus.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.