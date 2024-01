Nahost-Konflikt

US-Präsident Joe Biden drängt Israel zur eine Zustimmung zur Zwei-Staaten-Lösung (Archivbild). (AP / Susan Walsh)

Diese sei der richtige Weg, sagte US-Präsident Biden nach Angaben aus Washington dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in einem Telefongespräch. Bereits zuvor hatte Biden sich überzeugt geäußert, dass eine Zwei-Staaten-Lösung unter bestimmten Bedingungen auch mit Netanjahu möglich sei. Der EU-Außenbeauftragte Borrell meinte, die Internationale Gemeinschaft sollte eine Zwei-Staaten-Lösung notfalls auch gegen den Willen Israels durchsetzen. Sonst werde sich die Spirale des Hasses Generation um Generation weiterdrehen, sagte er in einer Rede an der spanischen Universität Valladolid. Zuvor hatte bereits die Bundesregierung erklärt, die Zwei-Staaten-Lösung sei die einzige Möglichkeit, um ein Leben in Frieden und Sicherheit für Palästinenser und Israel sicherzustellen. Netanjahu hatte dagegen zuletzt in einer Fernsehansprache betont, dass er einen palästinensischen Staat in jedem Nachkriegsszenario ablehne.

