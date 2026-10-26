Investitionen in den USA

Audi-Chef Döllner weist Kritik an Auftritt mit US-Präsident Trump zurück

Der Audi-Vorstandsvorsitzende Döllner hat die Kritik an seinem Auftritt auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Trump zurückgewiesen. Er schrieb in einer Mitteilung an die Beschäftigten, Produktionsvorstand Walker und er seien gebeten worden, die Investitionspläne vorzustellen. Döllner betonte, im Interesse des Unternehmens gehandelt zu haben.