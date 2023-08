Erwartetes Nawalny-Urteil

Soziologe: "Alles unter 20 Jahren wäre eine große Überraschung"

In einem weiteren Prozess gegen den in Russland inhaftierten Putin-Kritiker Alexej Nawalny wird zeitnah das Urteil erwartet. Es werde ein Signal des Kreml an Oppositionelle sein, so Soziologe Jan Matti Dollbaum - er rechne mit bis zu 20 Jahren.

Rudde, Bastian | 04. August 2023, 09:20 Uhr