Kämpfe in Syrien

Truppen der syrischen Übergangsregierung haben einen Kampfeinsatz gegen bewaffnete Assad-Anhänger begonnen. (AFP PHOTO / HO / SANA)

Darin beschwor er die Einheit des Landes und kündigte an, dass jeder, der Übergriffe gegen Zivilisten begehe, hart bestraft werde. Truppen der syrischen Übergangsregierung hatten am Donnerstag einen Einsatz gegen Assad-Anhänger in der Küstenprovinz Latakia begonnen, einer Hochburg der religiösen Minderheit der Alawiten, der auch der ehemalige Diktator angehört. Die in London ansässige "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" teilte mit, dabei seien nicht nur zahlreiche Kämpfer getötet, sondern auch etwa 160 alawitische Zivilisten hingerichtet worden.

In seiner Rede forderte Scharaa abermals, dass sich alle bewaffneten Gruppen den Befehlshabern des Militärs unterstellen müssten.

