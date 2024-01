Holocaust-Gedenktag

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Brandenburger Tor (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Außenministerin Baerbock rief dazu auf, Lehren aus den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu ziehen. "Es ist an uns Lebenden, aus der Verantwortung für unsere Vergangenheit heraus unsere Gegenwart zu gestalten", erklärte Baerbock im Onlinedienst X. "Nie wieder ist jetzt."

Klein: Augenmerk auf junge Menschen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, mahnte neue Formen für das Holocaust-Gedenken an. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das sei nötig, um die breite Bevölkerung und insbesondere die junge Generation emotional anzusprechen. Es gebe nur noch wenige Überlebende des Holocaust, die persönlich Zeugnis ablegen und von den Verbrechen der Schoah berichten könnten. Gedenkstätten müssten etwa digitaler und auch mobiler werden, um junge Menschen zu erreichen - und zwar nicht nur in den Sozialen Medien, sondern auch im Sportverein oder in der Musikschule, so Klein.

Das Internationale Auschwitz-Komitee forderte ein härteres Vorgehen gegen rechtsextreme Strukturen. Viel zu lange habe man die Netzwerke von Verschwörungslügnern und Hetzern gewähren lassen, kritisierte Vizepräsident Heubner. Deren Ideen hätten in die Katastrophe von Auschwitz geführt.

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zeigte sich besorgt über den Anstieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland. " Ich hätte es nie gedacht, dass es wieder so kommen würde, denn so hat es ja damals auch angefangen " , sagte die 102-Jährige am Abend im ARD-Fernsehen . Sie wünschte sich, dass noch mehr Menschen gegen Menschenhass auf die Straße gehen: "Ich finde, dass mehr laut sein sollten, dass zu wenige ihre Meinung sagen."

Lichteraktion am Brandenburger Tor

In den vergangenen Wochen haben in Deutschland Hunderttausende gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert. Auch heute finden in zahlreichen Städten wieder Kundgebungen statt. Auslöser waren Berichte über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Rechtsextremisten und Unternehmern zur massenhaften Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund.

Mit dem Motto "Nie wieder ist jetzt" nahm auch eine Lichteraktion am Brandenburger Tor für die Opfer der NS-Verbrechen Bezug zur heutigen Zeit. Ziel sei es, zum internationalen Holocaust-Gedenktag ein Zeichen zu setzen, erklärten die Mitorganisatoren von Fridays For Future: "Die Geschichte darf sich nie wieder wiederholen."

Der 27. Januar ist der Tag, an dem im Jahr 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau befreit wurde. In Deutschland ist der Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus seit 1996 ein gesetzlich verankerter Gedenktag; international seit

Diese Nachricht wurde am 27.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.