Deutsche Bahn

Bundesverkehrsminister Schnieder, die designierte Bahnchefin Palla und Dirk Rompf stellten am Montag zusammen die neue Bahn-Strategie vor. (Andreas Gora / dpa )

Der Aufsichtsrat berief die bisherige Regionalverkehrsvorständin der DB auf den Spitzenposten, wie der Konzern mitteilte. Bundesverkehrsminister Schnieder hatte die Managerin als DB-Chefin vorgeschlagen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte im Vorfeld angekündigt, gegen Palla votieren, um damit gegen eine weitere Personalentscheidung von Schnieder zu protestieren. Dieser hatte angekündigt, dass der Manager Rompf Vorsitzender der Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo werden soll. Die EVG kritisierte, Rompf sei als jahrelanger Vorsitzender der Netzsparte mit schuld an der heutigen Situation.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.