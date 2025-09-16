Nahost-Krieg

Zerstörungen durch israelische Angriffe in Gaza-Stadt (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Palästinenser sagten der Nachrichtenagentur afp, Häuser seien zerstört worden und Bewohner unter den Trümmern verschüttet. Auch ein Vertreter des von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes sprach von schweren Luft- und Artillerieangriffen mit Toten und Verletzten. Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, die Armee habe mit einer Bodenoffensive gegen Gaza-Stadt begonnen. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es allerdings nicht.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt im Norden des abgeriegelten Palästinensergebiets gebilligt. Die Luftwaffe hatte zuletzt begonnen, zahlreiche Hochhäuser dort zu zerstören, in der die Armee Infrastruktur der Hamas vermutet. Nach israelischen und palästinensischen Angaben sind bislang mehr als 300.000 Menschen aus der Stadt geflohen.

