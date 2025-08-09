Aus den eigenen Reihen erntet Merz für seinen Kurswechsel gegenüber Israel im Nahost-Konflikt neben positiven Reaktionen auch offene Kritik. (picture alliance / photothek.de / Amrei Schulz)

Bundeskanzler Friedrich Merz‘ Kurswechsel in der Nahostpolitik sorgt für Diskussionen - vor allem innerhalb seiner eigenen Partei. Am Freitag, 8. August, hatte er verkündet, vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern mehr zu genehmigen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die geplante Offensive der Regierung von Benjamin Netanjahu. Das israelische Sicherheitskabinett hatte beschlossen, dass die Armee die Stadt Gaza einnehmen solle.

Israels Beschluss stieß auf zum Teil heftige Ablehnung - im eigenen Land, von Familien israelischer Geiseln, von der Opposition und ehemaligen Armee- und Geheimdienstchefs, ebenso wie international.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte an Israel, die Entscheidung über eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen zu überdenken. Auch bei den Vereinten Nationen stieß der Beschluss auf Kritik. Generalsekretär António Guterres warnte vor einer gefährlichen Eskalation. Er erklärte, der Schritt Israels führe zu „zusätzlichen Zwangsvertreibungen, Tötungen und massiver Zerstörung, die das unvorstellbare Leid der Bevölkerung im Gazastreifen“ noch verschlimmerten. Der UN-Sicherheitsrat plant zur Entwicklung in Gaza eine Dringlichkeitssitzung.

Auch der frühere Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn, warnt vor einer weiteren Eskalation. Mit einer Ausweitung des Militäreinsatzes in Gaza riskiere Netanjahu einen "Guerillakrieg", so Asselborn. Das Leid der Menschen in Gaza werde zunehmen. Die Europäische Union müsse die Ankündigung Netanjahus ernst nehmen und versuchen, Druck auf die israelische Regierung auszuüben.

Auch in Berlin wird das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen seit Längerem kritisch gesehen. Bislang war es jedoch bei mahnenden Worten geblieben. Mit der Entscheidung zum teilweisen Waffenlieferstopp aus Deutschland ergreift die Bundesregierung erstmals Maßnahmen.

In einer Mitteilung erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dass Israel das Recht habe, sich "gegen den Terror der Hamas zu verteidigen" und die Hamas in der Zukunft von Gaza "keine Rolle spielen" dürfe. Allerdings lasse das beschlossene härtere Vorgehen im Gazastreifen "immer weniger erkennen, wie diese Ziele erreicht werden sollen". Mit der geplanten Offensive trage die israelische Regierung noch stärker als bisher Verantwortung für die Versorgung der Zivilbevölkerung, sagte Merz. Sie müsse einen umfassenden Zugang für Hilfslieferungen ermöglichen.

Die Entscheidung des Kanzlers polarisiert. Während die einen den partiellen Waffenlieferstopp als Abkehr von der deutschen Staatsräson kritisieren, sehen andere darin einen längst überfälligen Schritt und ein wichtiges Signal.

Der israelische Historiker Moshe Zimmermann etwa begrüßt den teilweisen Rüstungsexportstopp. Zwar werde die Entscheidung des Bundeskanzlers kaum eine Wirkung haben, da das israelische Militär vor allem von der eigenen Produktion und der Produktion der Amerikaner abhängig sei. „Trotzdem muss man hier ein Zeichen setzen. Die deutsche Regierung signalisiert etwas. Und das ist schon ein Wert an sich“, sagte der emeritierte Professor für Neuere Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Israels Regierungschef Netanjahu warf der Bundesregierung vor, Deutschland belohne mit dem Waffenembargo den Terror der Hamas, statt Israel zu unterstützen. Kritik kommt auch von der deutsch-israelischen Gesellschaft und vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Dessen Präsident Josef Schuster erklärte in einem Statement, die Ankündigung laufe „allen Solidaritätsbekundungen und Versprechen zuwider“, die der Bundeskanzler seit seinem Amtsantritt vertreten habe.

Beim Koalitionspartner SPD stößt die Einschränkung der Waffenliefererungen auf Zustimmung. Deren Parteichef, Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil erklärte, die Einschränkung der Waffenlieferungen sei richtig. Dem Staat Israel gelte die volle Solidarität, aber Falsches müsse benannt werden.

Ähnlich argumentiert Siemtje Möller. Die SPD-Verteidigungspolitikerin sieht in der Entscheidung der Bundesregierung keinen Widerspruch zum Existenzrecht Israels als deutsche Staatsräson. Es gelte zu differenzieren, zwischen „der uneingeschränkten Solidarität mit dem Staat Israel als übergeordnete Entität und mit der Bevölkerung Israels“ und Kritik an der Regierung Netanjahus, wenn diese völkerrechtswidrig agiere oder „gegen die humanitäre Gebotenheit“ verstoße. Möller betonte, der Kampf gegen die Hamas müsse im Rahmen des Völkerrechts geschehen.

Aus den eigenen Reihen erntet Merz für seinen Kurswechsel gegenüber Israel im Nahost-Konflikt neben positiven Reaktionen auch offene Kritik. Während die einen – wie die Unionsaußenpolitiker Jürgen Hardt und Norbert Röttgen – die Ankündigung zum teilweisen Waffenlieferstopp als konsequente Reaktion einschätzen, halten andere ein Rüstungsembargo gegen Israel für falsch.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter etwa sprach auf X von einem „schweren politischen und strategischen Fehler Deutschlands“. Die Glaubwürdigkeit der deutschen Staatsräson bemesse sich gerade an der Sicherheitskooperation und der Zusage, jüdisches Leben und den Staat Israel zu schützen. Auch aus der Jungen Union gibt es heftige Kritik. Die Entscheidung sei „ein Bruch mit den Grundsätzen der Unionspolitik“, so die Jugendvereinigung auf Instagram. Am Sonntag, 10. August, kommen die Außenpolitiker von CDU und CSU zusammen, um die außenpolitische Entwicklung zu besprechen.

irs