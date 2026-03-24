Im Juni startet ein neues Jugendradio von SWR, HR und SR (Archivbild). (picture alliance / imageBROKER / Olaf Krüger)

Der Sender löst die bisherigen jungen Wellen DasDing (SWR), YouFM (HR) und UnserDing (SR) ab, wie die ARD mitteilte. Der Senderverbund setze damit die politische Vorgabe um, die Zahl seiner Radiosender zu reduzieren. Durch die Synergien im Verbund könnten aufs Jahr gesehen knapp 1,8 Millionen Euro im linearen Programm gespart werden, davon am meisten beim HR. "DasDing" sende von den drei Standorten Baden-Baden, Frankfurt am Main und Saarbrücken. Die Redaktionen arbeiteten standortübergreifend.

Der im Dezember in Kraft getretene Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schreibt vor, dass die ARD bis 2027 von den aktuell 69 terrestrisch verbreiteten Radiowellen nur noch 53 unterhalten darf. Kooperationsprogramme werden dabei nur noch als halbe Programme der jeweiligen Anstalten gezählt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.