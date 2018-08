Ausschreitungen nach tödlichem Streit Was passierte in Chemnitz?

Die Vorfälle rund um das Stadtfest in Chemnitz am vergangenen Wochenende beschäftigen die Polizei, die Justiz und die Politik. Rund 800 Menschen, darunter Rechtsextreme, zogen am Sonntag durch die Innenstadt. Hintergrund war war ein tödlicher Streit in der Nacht zuvor. Was bisher bekannt ist.

Bastian Brandau im Gespräch mit Christoph Heinemann

