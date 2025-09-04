Bundeshaushalt

Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt letzte Hand an den Etat für das laufende Jahr (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das ist etwas weniger als bisher vorgesehen. Die Neuverschuldung wird unverändert 81,8 Milliarden Euro betragen. Die Fraktionen wollen morgen die Einzelheiten erläutern. Formal beschlossen werden soll der Haushalt, an dem die Ampel-Regierung zerbrochen war, dann in der zweiten September-Hälfte mit der Mehrheit der neuen Koalition aus Union und SPD.

In der Bereinigungssitzung ging es darum, wie viel Geld die einzelnen Ministerien in diesem Jahr noch ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.