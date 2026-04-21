EU-Außenministertreffen in Luxemburg (Virginia Mayo/AP/dpa)

Die europäische Außenbeauftragte Kallas sagte vor dem Treffen, sie erhoffe sich positive Entscheidungen zum 90 Milliarden Euro Darlehen für die Ukraine. Kiew sei auf die Mittel wirklich angewiesen. Ungarn hatte unter seinem bisherigen Ministerpräsidenten Orbán die Hilfen blockiert. - Der spanische Außenminister Albares erklärte unterdessen, man habe gemeinsam mit Slowenien und Irland eine Debatte über die Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommen mit Israel beantragt. Hintergrund ist die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland und die Gewalt von jüdischen Siedlern gegen dortige Palästinenser.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.