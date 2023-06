Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (M.) wirbt in Wismar beim Treffen des Ostseerats für einen besseren Schutz der Meere. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Zum Auftakt hatte Bundesaußenministerin Baerbock gestern erklärt, die Ostsee sei der gemeinsame Schatz, den es zu beschützen gelte. Deutschland hat noch bis Juli den Vorsitz inne. Dem Ostseerat gehören auch Norwegen, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Island und die EU an. Die Mitgliedschaft Russlands war 2022 ausgesetzt worden.

Der russische Angriffskrieg beschäftigte gestern auch den Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau und das Treffen der Außenminister der NATO in Oslo. In Kapstadt war der Ukraine-Krieg ein Thema des Außenministertreffens der Brics-Staaten - Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Die Brics-Staaten kritisieren die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine. Ihre Beratungen wurden heute ebenfalls fortgesetzt.

