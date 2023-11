Grenzübergang nach Russland in der estnischen Stadt Narva (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

Das erklärte Außenminister Tsahkna am Abend in der Hauptstadt Tallinn. Er begründete dies mit der Lage an der finnisch-russischen Grenze, an die zuletzt vermehrt Migranten gelangt seien und warf Moskau einen hybriden Angriff vor. Dieses Vorgehen belege, dass das Land eine Gefahr nicht nur für die Ukraine, sondern auch für andere Staaten darstelle.

Die Regierung in Helsinki ist überzeugt davon, dass Russland mit der Schleusung von Menschen Finnland destabilisieren will.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.