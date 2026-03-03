Schlechtes Krisenmanagement? Außenminister Wadephul in der Kritk (picture alliance / dpa / Markus Lenhardt)

Die Grünen-Politikerin Amtsberg sagte der Funke Mediengruppe, obwohl sich die Lage in der Region seit Wochen zugespitzt habe, wirke die Bundesregierung vollkommen unvorbereitet. Die außenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Özdemir, kritisierte, dass man zunächst nur ältere Menschen, Kinder, Kranke und Schwangere ausfliegen wolle. Es müssten schnellstmöglich Pläne vorgelegt werden, wie eine Evakuierung für alle rund 30.000 Deutschen in der Region erfolgen könne.

Wadephul korrigierte inzwischen auch seine Aussage, wonach es schon lange eine Reisewarnung für die Golfregion gegeben habe. Dies sei ein Irrtum gewesen, teilte der CDU-Politiker mit. Eine offizielle Reisewarnung hatte das Auswärtige Amt erst mit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran veröffentlicht.

Der erste Charterflug für gestrandete Touristen soll morgen starten. Am Nachmittag landete bereits eine Linienmaschine aus Dubai in Frankfurt in Main, auch zurückgekehrte Urlauber waren Berichten zufolge an Bord.

