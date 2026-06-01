Krieg im Nahen Osten
Außenminister Wadephul ruft Israel und Hisbollah zu Zurückhaltung auf

Bundesaußenminister Wadephul hat Israel und die Islamistenmiliz Hisbollah zu Zurückhaltung aufgerufen.

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) spricht vor dem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York in Mikrofone deutscher Medien.
    Außenminister Wadephul bei der UNO in New York. (dpa / Michael Kappeler)
    Der CDU-Politiker sagte in New York, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Daher sei die Hisbollah aufgefordert, alle Angriffe auf den Norden Israels sofort einzustellen. Zugleich müsse Israel die Verhältnismäßigkeit wahren und dürfe den Süden des Libanon nicht faktisch unbewohnbar machen, betonte Wadephul.
    Zuvor hatte der Iran seine indirekten Verhandlungen mit den USA über ein Ende der Kampfhandlungen ausgesetzt. Die Entscheidung sei wegen der anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon auf die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz getroffen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April eine Waffenruhe, die von der Hisbollah allerdings nicht anerkannt wird.

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    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.