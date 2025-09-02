Antrittsbesuch in Indien
Außenminister Wadephul wirbt in Bengaluru um indische Fachkräfte

Bundesaußenminister Wadephul hat seinen zweitägigen Antrittsbesuch in Indien begonnen. Der CDU-Politiker nahm zunächst mehrere Termine in der Technologie-Metropole Bengaluru wahr. Die Millionenstadt im Süden des Landes ist wegen ihrer großen Konzentration von IT-Unternehmen auch als "Silicon Valley" Indiens bekannt.

    Bundesaußenminister Johann Wadephul (M, CDU) steh zum Abschluss seines Besuchs im Goethe-Institut neben Schülern, die die deutsche Sprache lernen und Mitgliedern der Delegation. Links neben ihm steht Gesche Joost, Präsidentin des Goethe-Institutes.
    Außenminister Johann Wadephul mit Deutschlernenden im Goethe-Institut Bengaluru am ersten Tag seiner Indien-Reise (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Bei einem Gespräch mit Deutschlernenden am Goethe-Institut warb Wadephul um indische Fachkräfte. Er räumte ein, Deutschland müsse besser werden bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Im Hauptquartier der indischen Weltraumforschungsorganisation Isro will sich der Außenminister über die Entwicklungen im dortigen Satellitentestzentrum informieren. Die Regierung in Neu-Delhi plant, bis 2040 indische Astronauten zum Mond zu schicken.

    Besuche bei Mercedes-Benz und SAP

    Auch ein Austausch Wadephuls mit deutschen Wirtschaftsvertretern im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mercedes-Benz steht auf dem Programm. Danach will der Außenminister noch einen Innovationspark und den Campus des deutschen Softwarekonzerns SAP in Bengaluru besichtigen.

    Politische Gespräche in Neu-Delhi

    Am Nachmittag reist Wadephul weiter in die Hauptstadt Neu-Delhi, wo morgen politische Gespräche geplant sind. Mit seinem Amtskollegen Jaishankar will Wadephul unter anderem über den Umgang mit Russland und das Verhältnis zu China beraten. Indische Importe wurden von US-Präsident Trump mit Strafzöllen belegt, weil das Land weiterhin Öl aus Russland kauft. Zuletzt hat die größte Demokratie der Welt ihr Verhältnis zu China verbessert.

    Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.