Saudi-Arabien

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Archivbild). (IMAGO / photothek / IMAGO / Janine Schmitz / photothek.de)

Die Grünen-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringe ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine. Präsident Selenskyj habe mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt. Deren Kern ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine. Baerbock ergänzte, das Signal von Dschidda sei, dass der russische Angriffskrieg auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betreffe.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP ging das Treffen ohne Beteiligung Russlands am Abend nach mehrstündigen Beratungen und Gesprächen hinter verschlossenen Türen zu Ende. Wie erwartet, habe es keine Abschlusserklärung gegeben.

Zu den rund 40 teilnehmenden Ländern gehörten westliche Staaten wie die USA und Deutschland, aber auch Indien, Südafrika und China sowie Entwicklungsländer, die von dem durch den Krieg ausgelösten Anstieg der Lebensmittelpreise besonders betroffen sind.

