Ostseerat in Wismar

Das Binnenmeer sei der gemeinsame Schatz der Anrainerstaaten, sagte die Grünen-Politikerin zum Auftakt eines Außenminister-Treffens des Ostseerats in Wismar. Die Ostsee-Region biete enormes Potenzial, um die gegenseitige Sicherheit und Widerstandsfähigkeit zu stärken. Mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine sagte Baerbock, Moskau habe nicht nur mit dem Völkerrecht gebrochen, sondern auch die Brücken der Zusammenarbeit im Ostseeraum eingerissen. Parallel traf sich in Wismar Bundesbauministerin Geywitz mit ihren Kollegen, die in den Ostsee-Staaten für Raumordnung zuständig sind. Die SPD-Politikerin plädierte für eine beschleunigte Energiewende.

Beim Ostseerat in der Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern geht es unter anderem um die Bergung von Munitionsaltlasten aus der Ostsee sowie um den Ausbau von Windkraftanlagen. Deutschland hat noch bis Juli den Vorsitz des Ostseerats. Dem 1992 gegründeten Regionalgremium mit Sitz in Stockholm gehören auch Norwegen, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Island und die EU an.

