Sicherheitspolitik

Bundesaußenministerin Baerbock in Brüssel (picture alliance / photothek / Janine Schmitz)

An der Begegnung in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje nimmt heute Abend auch der russische Außenminister Lawrow teil. Baerbock sagte, sie habe Verständnis dafür, dass die Außenminister der baltischen Staaten sowie der Ukraine ihre Teilnahme deshalb abgesagt hätten. Mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine betonte die Grünen-Politikerin zugleich, es sei wichtig, sich diesem imperialen Wahn entgegenzustellen.

Die OSZE befindet sich in einer Krise. Grund ist unter anderem, dass für Beschlüsse der Organisation in der Regel alle Mitglieder zustimmen müssen, also auch die Ukraine und Russland. Aufgabe der OSZE mit ihren zuletzt 57 Mitgliedstaaten ist es, Konflikte zu verhindern und die Demokratie zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.