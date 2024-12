Lage in Syrien

Ein Krieg gegen die Kurden in Syrien, die dort maßgeblich an der Bekämpfung der Terrormiliz IS beteiligt gewesen seien, stelle eine Gefahr sowohl für die Türkei als auch Europa dar, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk . Gleichwohl müsse man natürlich die legitimen Sicherheitsinteressen Ankaras berücksichtigen. Alle Akteure in dem Gebiet und die internationale Gemeinschaft trügen Verantwortung dafür, dass es in Syrien nicht zu erneuten Ausbrüchen von Gewalt komme, erklärte Baerbock.