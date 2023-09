Die rumänische Außenministerin Juminita Odobescu hat Berichte über einen russischen Drohnenangriff auf Rumänien zurückgewiesen. (dpa-news/Bernd von Jutrczenka)

Die jüngsten russischen Angriffe auf ukrainische Häfen in der Donau-Region hätten für Rumänien keine Gefahr dargestellt, sagt Odobescu nach einem Treffen mit Bundesaußenministerein Baerbock in Berlin. Es seien keine entsprechenden Flugkörper in Rumänien gesichtet worden.

Kiew hatte am Vormittag erklärt, dass russische Drohnen auf rumänischem Staatsgebiet an der Grenze zur Ukraine explodiert seien. Rumänien ist in der NATO. Bei einem Angriff tritt nach Artikel 5 der sogenannte Bündnisfall ein, wonach ein angegriffener Mitgliedsstaat gemeinsam verteidigt werden muss.

