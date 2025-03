Finanzpaket von Union und SPD

Der Bundesrat befasst sich mit den von Union und SPD eingebrachten Finanzplänen. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Zu Beginn der Aussprache sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen, er sei eigentlich ein Verfechter der Schuldenbremse. Gleichwohl müsse Deutschland auf die aktuelle weltpolitische Lage reagieren und für seine Sicherheit sorgen. Deshalb stimme er - wenn auch in einigen Punkten mit erheblichen Bauchschmerzen - der Verfassungsänderung zu.

Bayerns Ministerpräsident Söder hat das Finanzpaket als "Schutzschirm" für Deutschland und "deutschen Marshall-Plan" bezeichnet. Zudem sei noch kein Euro ausgegeben, es gehe bei den Krediten immer darum, dass noch genau festgelegt werden müsse, wofür sie ausgegeben werden, sagt der CSU-Chef im Bundesrat. "Dies ist kein Selbstbedienungsladen für irgendwelche Projekte, die schon immer gemacht werden sollten", warnt Söder.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hält nach einem Beschluss über das milliardenschwere Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur Strukturreformen für notwendig. "Dieser zweite Schritt muss kommen", sagte der CDU-Politiker im Bundesrat. Er sei notwendig, damit sich die großen finanziellen Mittel auch auswirkten. Bund und Länder stünden dazu in der Pflicht.

Grundgesetz wird für Lockerung der Schuldenbremse geändert

Benötigt werden im Bundesrat mindestens 46 der insgesamt 69 Stimmen, über die die 16 Bundesländer verfügen. Die Zweidrittelmehrheit scheint gesichert, nachdem klar ist, dass auch Bayern mit seinen wichtigen sechs Stimmen zustimmen wird. Dazu hatten sich nach anfänglicher Ablehnung schließlich auch die in München zusammen mit der CSU regierenden Freien Wähler bereit erklärt.

Geplant sind ein kreditfinanziertes Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz mit einem Umfang von 500 Milliarden Euro, eine weitgehende Aussetzung der Schuldenregeln für Verteidigungsausgaben sowie höherer Verschuldungsspielraum für die Länder.

Nach der als wahrscheinlich geltenden Annahme durch die Länderkammer wird Bundespräsident Steinmeier das Gesetz daraufhin prüfen, ob es verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Mit seiner Unterschrift und der anschließenden Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt wird die Änderung des Grundgesetzes wirksam.

BSW-Regierungsbeteiligung: Thüringen und Brandenburg enthalten sich

Thüringens Ministerpräsident Vogt begrüßte die Pläne im Grundsatz. Trotzdem werde sein Land sich bei der Abstimmung enthalten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Grund dafür seien unterschiedliche Ansichten des Koalitionspartners BSW in der Frage der erhöhten Verteidigungsausgaben.

Brandenburg wird sich ebenfalls enthalten. Das ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur das Ergebnis eines Gesprächs von Ministerpräsident Woidke (SPD) und Finanzminister und Vize-Regierungschef Crumbach (BSW) kurz vor der Bundesratssitzung.

Heute früh kündigten die Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern und Bremen an, dass sie in der Länderkammer zustimmen werden. In beiden Ländern ist die Linkspartei Teil der Regierung. Sie sieht die Erhöhung der Verteidigungsausgaben kritisch. Zuvor hatte Bayern, wo die CSU mit den Freien Wählern regiert, erklärt, das Finanzpaket mitzutragen. Hinzu kommen die Länder mit Regierungsbeteiligung nur von SPD, Union und Grünen, sodass einer Verabschiedung nichts im Wege stehen dürfte.

FDP-Landtagsfraktionen scheitern mit Eilanträgen gegen Finanzpaket

Gestern hatten mehrere Landesverfassungsgerichte Eilanträge der FDP zurückgewiesen . Der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof in Münster erklärte, in der Landesverfassung gebe es keine Vorschriften zur Schuldenbremse, die durch die Reform unmittelbar geändert werden könnten. Ähnlich entschieden auch die Verfassungsgerichtshöfe von Hessen und Bremen, wo die jeweilige FDP-Fraktion ebenfalls geklagt hatte.

Die AfD stellte erst gestern einen weiteren Eilantrag, um die Zustimmung des Bundesrats zu verhindern. Dieser scheiterte allerdings, wie am Morgen bekannt wurde.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.