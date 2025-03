Der Bundesrat stimmt über die Schuldenpläne von Union und SPD ab (Archivbild). (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der Bundesrat ist die Vertretung der 16 Bundesländer. Je nach Größe haben die Länder unterschiedlich viele Stimmen; das variiert von drei bis sechs Stimmen. Bremen und Hamburg beispielsweise haben drei Stimmen, bevölkerungsreiche Länder wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen kommen auf jeweils sechs Stimmen.

Landesregierungen sollen mit einer Stimme sprechen

Insgesamt gibt es im Bundesrat 69 Stimmen - für eine Zwei-Drittel-Mehrheit sind also mindestens 46 Stimmen erforderlich. Hinzu kommen einige Besonderheiten. Nur wer in einer Landesregierung "Sitz und Stimme hat", könne Mitglied der Länderkammer sein, so der Bundesrat. Die Zusammensetzung ergibt sich aus der jeweiligen Regierungskoalition in den Ländern.

Für Nordrhein-Westfalen, wo es eine Regierung aus CDU und Grünen gibt, sitzen beispielsweise vier Mitglieder der CDU im Bundesrat und zwei für die Grünen. Allerdings sieht das Grundgesetz vor, dass die einzelnen Landesregierungen einheitlich abstimmen. Hinzu kommt: Enthaltungen werden wie ein Nein gewertet. Die Landesregierungen sind deshalb gezwungen, sich im Vorfeld einer Bundesrats-Entscheidung auf eine gemeinsame Linie zu einigen.

Bayern als Zünglein an der Waage

Als sicher gilt, dass Länder dem Finanzpaket zustimmen werden, in denen CDU, SPD und Grüne in einer Zweier-Koalition regieren (oder wie im Saarland die SPD alleine). Diese Parteien haben auch im Bundestag die Zwei-Drittel-Mehrheit für das Finanzpaket getragen. Allerdings: So kommen insgesamt nur 41 Stimmen zustande; für eine Zwei-Drittel-Mehrheit fehlen also weitere fünf Stimmen.

Zudem haben die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, in denen die Linkspartei an der Regierung beteiligt ist, angekündigt, im Bundesrat dem Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur zuzustimmen.

AfD hat weiteren Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht

Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit scheint also sicher. Allerdings hat es in der Vergangenheit hin und wieder Überraschungen bei den Abstimmungen in der Länderkammer gegeben. Zudem gibt es noch einen weiteren Eilantrag der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Gericht bestätigte gestern Mittag den Eingang eines weiteren Antrags der Partei; eine Entscheidung dazu wurde bisher nicht bekannt. AfD, Linkspartei, FDP und BSW waren zuvor mit ihren Eilanträgen gegen das Finanzpaket gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.