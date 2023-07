Vor der Fußball-WM

Australische "Matildas" hoffen auf den großen Erfolg

Vor der Fußball-WM

Australische "Matildas" hoffen auf den großen Erfolg

In zweieinhalb Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Das Team von "Down Under" hat gute Chancen. Trotzdem müssen die „Matildas“ im Land noch um Anerkennung kämpfen.