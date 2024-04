Demonstration gegen Gewalt an Frauen in Australien. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Lukas Coch via AP)

An einer Kundgebung in der Hauptstadt Canberra nahm auch Premierminister Albanese teil. In den Tagen zuvor hatte es bereits in anderen Städten des Landes Proteste gegeben. Albanese bezeichnete die Fälle von Gewalt gegen Frauen als "nationale Krise". Er kündigte an, er werde sich am Mittwoch mit den Regierungschefs der australischen Bundesstaaten und Territorien treffen, um eine koordinierte Reaktion zu erörtern.

