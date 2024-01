Nahost-Konflikt

Das Auswärtige Amt in Berlin (imago / Hoch Zwei Stock / Henning Angerer )

Deutsche, die sich noch in dem Land aufhielten, sollten sich in der Krisenvorsorgeliste registrieren und auf schnellstem Wege ausreisen, teilte das Auswärtige Amt mit. Eine Eskalation an der Grenze zwischen Israel und Libanon sei nicht auszuschließen.

Am Dienstag war der Hamas-Anführer Saleh al-Aruri in der libanesischen Hauptstadt Beirut bei einer Explosion getötet worden. Die mit der Hamas verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah machte Israel dafür verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Raketenangriffe auf Israel vom Libanon aus gegeben.

