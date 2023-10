Nahost-Krieg

Das Auswärtige Amt informiert über Sonderflüge aus Israel. (Archivbild) (Markus Heine dpa/lbn)

In einer Mitteilung der deutschen Botschaft heißt es, die Lufthansa biete morgen und am Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Flugzeuge in München beziehungsweise Frankfurt am Main landen. Auf einer sogenannten Krisenvorsorgeliste der Botschaft befinden sich die Namen von 4.500 Deutschen. Unklar ist, wie viele von ihnen ausreisewillig sind.

Tausende Deutsche haben Israel bereits verlassen. Außenministerin Baerbock sagte bei einer Befragung im Bundestag, darunter seien unter anderem 17 Schulklassen sowie Touristen.

Über die mindestens fünf Bundesbürger, die von der Hamas entführt wurden, gibt es offenbar keine neuen Informationen. Baerbock hatte gestern erklärt, man stehe in engem Kontakt zu Personen, die einen direkten Draht zur Hamas hätten. Auch über die Hintergründe des mutmaßlichen Todes einer deutschen Frau wurde bislang nichts mitgeteilt.

