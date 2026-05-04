Fahrer festgenommen

Zuvor hatte Leipzigs Oberbürgermeister Jung von zwei Todesopfern berichtet. Der Autofahrer wurde laut Polizei festgenommen. Zum Hintergrund des Vorfalls machte sie keine Angaben.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach von einer "mutmaßlichen Amokfahrt". Man werde alles daransetzen, die Tat schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat werde mit aller Konsequenz handeln.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach von einer "mutmaßlichen Amokfahrt". Man werde alles daransetzen, die Tat schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat werde mit aller Konsequenz handeln.
Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße. Sie führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.