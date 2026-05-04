Fahrer festgenommen
Auto fährt durch Leipziger Fußgängerzone: Mindestens ein Toter und mehrere Verletzte

In der Leipziger Innenstadt ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Der MDR berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass ein Mensch ums Leben gekommen sei. Zudem gebe es mehrere Verletzte.

    Ein beschädigtes Auto. In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte.
    In Leipzig ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)
    Zuvor hatte Leipzigs Oberbürgermeister Jung von zwei Todesopfern berichtet. Der Autofahrer wurde laut Polizei festgenommen. Zum Hintergrund des Vorfalls machte sie keine Angaben.
    Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach von einer "mutmaßlichen Amokfahrt". Man werde alles daransetzen, die Tat schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat werde mit aller Konsequenz handeln.
    Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße. Sie führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.