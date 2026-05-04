Fahrer festgenommen
Auto fährt durch Leipziger Fußgängerzone: Zwei Tote und mehrere Verletzte

In der Leipziger Innenstadt ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen getötet. Es gebe mehrere Verletzte. Der Autofahrer wurde festgenommen.

    Ein beschädigtes Auto. In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte.
    In Leipzig ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)
    Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach von einer "mutmaßlichen Amokfahrt". Man werde alles daransetzen, die Tat schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat werde mit aller Konsequenz handeln.
    Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße. Sie führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.