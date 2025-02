Verdi-Kundgebung

Auto fährt in München in eine Menschenmenge - etwa 20 Verletzte

In München ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, gibt es etwa 20 Verletzte. Der Fahrer des Wagens sei in Gewahrsam genommen worden. Von ihm gehe keine weitere Gefahr aus. Krankenwagen und Polizei seien mit starken Kräften vor Ort.