Nach mutmaßlichem Anschlag in München

Ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan soll mit seinem Auto absichtlich in eine Menschenmenge gefahren sein. Mindestens 28 Menschen wurden verletzt.

Scholz betonte am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Fürth, der Täter müsse bestraft werden und er müsse das Land verlassen. Der SPD-Politiker nannte die Tat "furchtbar" und verwies darauf, dass die Bundesregierung weitere Abschiebeflüge für schwer kriminelle Täter nach Afghanistan plane. Bundesinnenministerin Faeser, ebenfalls SPD, sagte, die Antwort könne nur sein, dass der Rechtsstaat maximale Härte zeige.

Merz: Es muss sich etwas ändern in Deutschland

Unions-Kanzlerkandidat Merz teilte auf der Plattform X mit, die Sicherheit der Menschen in Deutschland müsse an erster Stelle stehen. Unter seiner Führung würden Recht und Ordnung konsequent durchgesetzt. Es müsse sich etwas ändern in Deutschland.

AfD-Chefin Weidel verlangte eine sofortige Migrationswende und verwies auf die Vorfälle in Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen und Mannheim.

Die Vortsitzende des BSW, Wagenknecht, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, solche Verbrechen zu bekämpfen sei nur möglich, wenn unkontrollierte Migration beendet und konsequent abgeschoben werde.

FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf X, der mutmaßliche Angriff in München folge "wieder einem Muster". Wer nicht bereit sei zu handeln, dürfe keine Verantwortung für das Land tragen.

Habeck fordert schnelle Aufklärung

Grünen-Kanzlerkandidat Habeck forderte eine schnelle Aufklärung der Hintergründe. "Ich bin entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat", schrieb er auf X. Er sei in Gedanken "zuallererst bei den Verletzten".

Justizminister Wissing (parteilos) erklärte, der Rechtsstaat werde den Täter, sofern sich der Verdacht erhärte, zur Rechenschaft ziehen. Er rief "gerade in diesen Zeiten intensiver Debatte" zur Besonnenheit auf.

