Ein Auto ist in München in eine Menschengruppe gefahren. (Christoph Trost / dpa / Christoph Trost)

Es sei nicht die erste derartige Tat - was zeige, "dass sich in Deutschland etwas ändern muss, und zwar rasch", erklärte der CSU-Politiker am Tatort. Innenminister Herrmann sagte, nur das rasche Eingreifen der Polizei habe Schlimmeres verhindert. Der Fahrer des Wagens sei bisher in Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten und Ladendiebstählen aufgefallen. Zu einem möglichen Tatmotiv machte Herrmann keine Angaben. Laut Justizminister Eisenreich übernahm die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatswaltschaft München die Ermittlungen.

Das Auto war in der Nähe des Hauptbahnhofs in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gerast. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Wagen der Demonstration von hinten, ehe er ein Einsatzfahrzeug überholte, das die Veranstaltung absicherte.

In München finden heute Warnstreiks statt. Ohnehin gilt eine erhöhte Alarmbereitschaft wegen der anstehenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), zu der zahlreiche ranghohe Politiker aus aller Welt erwartet werden. Einen Zusammenhang der Tat mit der MSC sehen die Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht, wie Herrmann sagte.

