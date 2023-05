Schicksalswahl in der Türkei

Autokraten gegen Demokraten

Die Wahl in der Türkei am kommenden Sonntag gilt als entscheidende Richtungswahl. Wird die Ära des langjährigen Machthabers Recep Tayyip Erdoğan zu Ende gehen? Die Umfragen besagen bisher, dass die Chancen dafür so gut stehen wie noch nie.

Kößler, Thilo | 10. Mai 2023, 19:15 Uhr