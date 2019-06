Der Finanzinvestor KKR könnte schon bald ein Angebot für Anteile am Medienkonzern Axel Springer vorlegen. Medienberichten zufolge ist es wahrscheinlich, dass sich der Axel-Springer-Verlag nach einem KKR-Einstieg von der Börse zurückziehen würde. Das mögliche Geschäft sei risikoreich, könne für Springer aber auch ein "Befreiungsschlag" sein, sagte der Medienökonom Frank Lobigs gegenüber @mediasres.

Allerdings sei noch nicht klar, wie sich die Mehrheitsverhältnisse im Unternehmen durch das Geschäft verändern werden. "Es ist sicherlich nicht geplant, dass Friede Springer hier ihren Einfluss, ihre Mehrheit verlieren wird, aber das ist nicht ganz ausgeschlossen", sagte Lobigs im Deutschlandfunk.

Geld für Investitionen bei Springer

Springers Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner hat laut Lobigs schon auf der zurückliegenden Bilanzpressekonferenz das Ziel ausgegeben, Weltmarktführer im digitalen Journalismus zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, benötige das Unternehmen viel Geld für Investitionen, so Lobigs.

Frank Lobigs ist Professor für Journalistik mit dem Schwerpunkt "Ökonomische Grundlagen des Journalismus" an der TU Dortmund.

Die Verhandlungen zwischen KKR und Springer sehen offenbar vor, dass KKR zusammen mit Beteiligungsgesellschaften von Verlegerin Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner ein Kaufangebot für die restlichen Springer-Aktien vorlegt.

Weitere Umwälzungen auf dem Medienmarkt

KKR, so Frank Lobigs, sei als Private-Equity-Unternehmen darauf spezialisiert, bei Konzernen einzusteigen, um nach Wertsteigerungen die Anteile wieder zu verkaufen. Ähnliche Ziele strebt Lobigs zufolge auch der italienische Medienkonzern Mediaset an. Das Unternehmen von Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat nach eigenen Angaben knapp zehn Prozent der Anteile an "ProSiebenSat.1" gekauft.

Nach Ansicht von Lobigs könnten dahinter größere Pläne stecken. Berlusconis Sohn, der das Unternehmen leitet, habe vor kurzem angekündigt, "dass man zusammen mit anderen einen paneuropäischen Free-TV-Sender gründen will. Und das spricht doch sehr dafür, dass man da in Richtung Fusion denkt oder Übernahme vielleicht auch." Der Vorstandschef von "ProSiebenSat.1", Max Conze, lehnt eine Fusion mit Mediaset dagegen ab. "Wir sind an solchen Diskussionen nicht beteligt", sagte Conze Ende vergangener Woche.