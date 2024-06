Nahostkrieg

Der Iran spiele hier eine Schlüsselrolle, betonte Baerbock. Darum müsse man der iranischen Regierung klarmachen, dass niemand diesen Krieg wolle. Außerdem sei der Konflikt zwischen der islamistischen Hisbollah und Israel eng verzahnt mit der Lage in Gaza. Deshalb sei eine Feuerpause im Gazastreifen so zentral.

Vor ihrem Besuch in Beirut hatte sich die Außenministerin in Ramallah den palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa und in Jerusalem den israelischen Außenminister Katz getroffen. Baerbock rief die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen auf, dem vorliegenden Friedensplan zuzustimmen und alle israelischen Geiseln freizulassen. Zudem kündigte sie eine Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen aus Deutschland um 19 Millionen Euro an. Für humanitäre Hilfe im Libanon stellt die Bundesrepublik weitere 18 Millionen Euro bereit.