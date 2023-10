Moldau-Unterstützungsplattform

Außenministerin Annalena Baerbock. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Vor ihrem Abflug in die Republik Moldau sagte die Grünen-Politikerin, trotz der Nahost-Krisendiplomatie dieser Tage weiche man keinen Zentimeter in der Unterstützung für die Ukraine und die Partner in Europas Osten wie Moldau. Das Land habe in den vergangenen 18 Monaten Enormes geleistet und für den Weg in die EU eine ambitionierte Reformagenda aufgesetzt.

Baerbock nimmt in Chisinau, der Hauptstadt von Moldau, heute an einem Treffen der Unterstützungsplattform für Moldau teil. Das Format war auf Initiative Baerbocks im April 2022 unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gemeinsam mit Frankreich und Rumänien ins Leben gerufen worden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.